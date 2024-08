Sichuan Swellfun stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sichuan Swellfun präsentierte in der am 27.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Swellfun 0,090 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 663,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 571,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at