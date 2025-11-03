Sichuan Swellfun stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sichuan Swellfun äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 CNY gegenüber 1,82 CNY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 850,3 Millionen CNY, gegenüber 2,07 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 58,91 Prozent präsentiert.

