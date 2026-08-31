Sichuan Swellfun vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sichuan Swellfun lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 CNY gegenüber -0,180 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 50,65 Prozent auf 265,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 538,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at