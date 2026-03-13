|
Sichuan Teway Food Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sichuan Teway Food Group A äußerte sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Sichuan Teway Food Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,69 Prozent auf 1,04 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,540 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sichuan Teway Food Group A ein Gewinn pro Aktie von 0,590 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 3,43 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sichuan Teway Food Group A 3,45 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
