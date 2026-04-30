Sichuan Teway Food Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sichuan Teway Food Group A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sichuan Teway Food Group A mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 635,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 76,22 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY sowie einem Umsatz von 1,13 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at