Sichuan Teway Food Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sichuan Teway Food Group A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sichuan Teway Food Group A 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sichuan Teway Food Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 889,9 Millionen CNY im Vergleich zu 741,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at