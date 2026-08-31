Sichuan Tianwei Electronic A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sichuan Tianwei Electronic A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 71,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,6 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,5 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at