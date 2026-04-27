Sichuan Tianyi Science Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sichuan Tianyi Science Technology ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sichuan Tianyi Science Technology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,39 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,950 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sichuan Tianyi Science Technology im vergangenen Geschäftsjahr 16,62 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sichuan Tianyi Science Technology 13,92 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 16,69 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at