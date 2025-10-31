Sichuan Tianyi Science Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Tianyi Science Technology hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 CNY gegenüber 0,430 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,54 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 32,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

