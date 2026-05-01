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01.05.2026 06:31:29
Sichuan Tianyi Science Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sichuan Tianyi Science Technology lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sichuan Tianyi Science Technology 0,140 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 4,23 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 34,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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