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20.08.2026 06:31:29
Sichuan Tuopai Shede Wine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sichuan Tuopai Shede Wine hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Sichuan Tuopai Shede Wine hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 CNY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,40 Prozent auf 805,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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