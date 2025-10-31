Sichuan Xichang Electric Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sichuan Xichang Electric Power äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent auf 414,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 369,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at