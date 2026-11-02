Sichuan Zhenjing A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sichuan Zhenjing A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sichuan Zhenjing A 1,67 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,92 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at