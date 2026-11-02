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02.11.2026 06:31:29
Sichuan Zhenjing A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sichuan Zhenjing A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sichuan Zhenjing A 1,67 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,92 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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