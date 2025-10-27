Sichuan Zhenjing A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sichuan Zhenjing A lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,92 Milliarden CNY gegenüber 1,72 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at