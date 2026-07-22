Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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22.07.2026 16:59:21
Sick leave: Germany rising but not the worst in Europe
Sick leave in Germany has hit a new record, with workers taking an average of nearly 20 days off per year. As Chancellor Merz cracks down, how does the country's absenteeism compare to other countries?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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