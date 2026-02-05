Siddarth Businesses präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siddarth Businesses hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 36,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 180,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at