Siddarth Businesses vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Siddarth Businesses hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 45,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 265,91 Prozent auf 151,12 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,30 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at