Siddhi Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siddhi Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at