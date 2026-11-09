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09.11.2026 06:31:29
Siddhi Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siddhi Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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