SideChannel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SideChannel äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at