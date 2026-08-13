SideChannel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SideChannel hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen USD – ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SideChannel 1,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at