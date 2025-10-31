Siderar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siderar hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 13,21 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,47 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 709,85 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 591,15 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at