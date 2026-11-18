Siderurgica JL Aliperti hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 77,08 BRL gegenüber 181,44 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,07 Prozent auf 8,1 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at