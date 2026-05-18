Siderurgica JL Aliperti hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Siderurgica JL Aliperti hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 BRL. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen BRL – ein Plus von 28,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siderurgica JL Aliperti 1,3 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at