Siderurgica JL Aliperti SA präsentierte Quartalsergebnisse

Siderurgica JL Aliperti SA hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,73 BRL. Ein Jahr zuvor waren 0,340 BRL je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,7 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 1,3 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at