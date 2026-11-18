Siderurgica JL Aliperti SA hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Siderurgica JL Aliperti SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 77,08 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 181,44 BRL je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,2 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,1 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.at