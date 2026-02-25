Sidney Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sidney Resources gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at