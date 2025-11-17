|
Sidus Space A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sidus Space A gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 30,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
