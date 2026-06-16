SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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16.06.2026 12:47:25
Sie haben Copilot bekommen. Und jetzt?
Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an den Modellen, sondern am Arbeitsablauf. Wer ChatGPT, Claude oder Copilot professionell einsetzen will, sollte zuerst lernen, Projekte, Quellen und Ergebnisse systematisch zu organisieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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