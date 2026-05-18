JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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18.05.2026 10:38:28
Sie ist das Gesicht hinter dem Elite-Event mit Trump Jr. in Zürich
Mit der Davos Lodge hat Irene Vantaraki ein exklusives Format am Rande des World Economic Forum (WEF) in Davos aufgebaut. Nun expandiert sie und bringt im Juni Donald Trump Jr. nach Zürich. Im Interview erklärt sie, weshalb Diskretion heute wertvoller denn je ist und weshalb die Schweiz dabei eine Schlüsselrolle spielt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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