"Sie machen uns fertig" - Russische Soldaten berichten

(Reuters) - Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte befand sich in der zweiten Woche, als der russische Soldat Andrej seine Frau anrief und ihr von heftigen Verlusten seiner Einheit berichtete.

Sie seien derart schlecht ausgerüstet, erzählt er, dass er sich an die sowjetischen Truppen im Zweiten Weltkrieg erinnert fühlte. "Sie machen uns fertig", sagt Andrej mit Blick auf die Führung des russischen Militärs in dem Gespräch am 12. Juli. "Keine Munition, nichts, sollen wir unsere Finger als Bajonette einsetzen?"

Das Telefonat ist ein Auszug aus 17 Gesprächen russischer Soldaten von der Front im Osten und Süden der Ukraine, die vom ukrainischen Geheimdienst SBU in den ersten beiden Juli-Wochen abgehört wurden. Die mit Kraftausdrücken beladenen Gespräche wurden der Nachrichtenagentur Reuters von Geheimdienst-Kreisen zur Verfügung gestellt. Sie geben einen teilweisen Einblick in die Bedingungen, die russische Soldaten in der Ukraine mitunter vorfinden. Neben fehlender Munition beklagen sie auch mangelnde Ausbildung und Gerät sowie eine schlechte Moral in der Truppe.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte nicht überprüfen, wie repräsentativ die Aussagen sind und ob sie eine objektive Beschreibung der russischen Streitkräfte in der Ukraine darstellen. Die Geheimdienstkreise wollten nicht sagen, wie die zur Verfügung gestellten Aufnahmen ausgewählt wurden. Vom SBU offengelegt wurden die Namen, Telefonnummern und in den meisten Fällen die Einheiten von 15 Soldaten, die in den Aufnahmen zu hören sind. Reuters konnte verifizieren, dass die Nummern mit den Namen der Soldaten oder deren Angehörigen übereinstimmen. Anrufe der Nummern blieben allerdings entweder unbeantwortet oder wurden abgelehnt.

In der Reuters-Berichterstattung werden die Aussagen von zehn Soldaten verwendet. Deren Identität konnte Reuters verifizieren mit Hilfe von Konten bei Sozialen Medien, in denen die Männer teilweise auch auf Fotos in Militäruniform zu sehen sind. Neil Melvin von der Londoner Denkfabrik International Security Studies at the Royal United Services Institute (RUSI) hält die Aussagen für authentisch. Sie belegten den Zustand, in dem die russischen Soldaten teilweise in den Kampf geschickt würden, ohne größere Ausbildung, was zu hohen Verlusten führe. Die wiederum ließen die Spannungen innerhalb der Truppe steigen.

"VON WÜRMERN ANGEFRESSEN"

"Das war's, es gibt kein zweites Bataillon mehr", sagt Maxim, ein Soldat aus der sibirischen Region Irkuzk, seiner Frau in einem Telefongespräch am 3. Juli. "Sie haben sie verdammt nochmal zerbröselt." Maxim beschreibt das Schicksal eines Bataillons mit in der Regel 500 Soldaten, das an der Front in Lyman im Nordosten der Ukraine kämpfte. Seine gefallenen Kameraden nennt Maxim "Cargo 200" - ein militärisches Code-Wort noch aus Russlands Afghanistan-Krieg von 1979 bis 1989, das für einen Gefallenen steht. "Cargo 300" ist der Code für einen Verletzten. "Letztlich konnten sie nicht mal die 300er bergen, die 300er wurden 200er", berichtet Maxim vom Tod seiner Kameraden.

Alexej telefoniert mit seiner Mutter Elena am 12. Juli. "Sie wurden auseinandergerissen", berichtet er von seinen Kameraden. "Sie lagen da, einige konnten sie nicht bergen, sie sind schon verfault, von Würmern angefressen", erinnert sich Alexej. "Stell dir mal vor, an die Front geworfen, ohne Ausrüstung, mit nichts." Alexej wurde am 29. September 2022 eingezogen und fand sich bald an der Front wieder, wie Reuters in Erfahrung bringen konnte. Auf das Schlachtfeld geschickt wurde er trotz der öffentlichen Zusicherung von Präsident Wladimir Putin, dass die neuen Rekruten nicht an die Front müssten.

Anfragen von Reuters zu den Aussagen an das russische Präsidialamt blieben zunächst unbeantwortet. Seinen Kommandeuren wirft Alexej vor, das tatsächliche Ausmaß der Verluste vor der Moskauer Militärführung zu verheimlichen. "Alles wird verdeckt", berichtet der Soldat. "Jeder hat Angst... Und letztlich ist es den Generälen egal."

