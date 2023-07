Sieben Automobilhersteller schließen sich zusammen, um ein führendes Schnellladenetzwerk in Nordamerika aufzubauen

+++ Sieben führende Automobilhersteller – BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, Stellantis NV – gründen ein neues Joint Venture, das die Verfügbarkeit von Schnelllademöglichkeiten in Nordamerika erheblich verbessern soll +++ Um sicherzustellen, dass Kundinnen und Kunden jederzeit und überall laden können, sollen mindestens 30.000 Schnellladepunkte in Städten und an Autobahnen errichtet werden +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel