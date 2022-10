Sieben Millionen Anschlüsse: Vodafone findet Partner für Glasfaser-Ausbau

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Nach der Telekom will nun auch Vodafone in den Glasfaser-Ausbau investieren. Ziel ist es, in sieben Millionen Haushalten Glasfaseranschlüsse verfügbar zu machen. Bei dieser Milliardeninvestition wolle man mit der Luxemburger Finanzholding Altice zusammenarbeiten.