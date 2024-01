Sieben Tote bei israelischem Luftangriff im Westjordanland

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Westjordanland sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Die getöteten Palästinenser seien zwischen 18 und 29 Jahre alt, teilte die palästinensische Gesundheitsbehörde in Ramallah am Sonntag mit. Der Luftangriff in der Stadt Dschenin traf nach palästinensischer Darstellung eine Bürgerversammlung. Zuvor war von sechs Toten die Rede gewesen, ein Schwerverletzter starb nun jedoch.

Israelischen Angaben zufolge handelte es sich bei den Getöteten um Terroristen. Ein Drohnenangriff galt nach Darstellung der israelischen Armee einem Palästinenser, der bei einer Razzia in der Stadt Dschenin Sprengsätze auf Einsatzkräfte geschleudert habe. Medien hatten zuvor über Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Armee bei der Zusammenkunft einiger Anwohner in Dschenin berichtet.

Bei dem Anti-Terror-Einsatz in der Stadt im Norden des von Israel besetzten Westjordanlands wurde Armeeangaben zufolge auch eine israelische Grenzpolizistin getötet. Ein Wagen der Polizei sei über einen Sprengsatz gefahren. Weitere Einsatzkräfte wurden demnach dabei verletzt. Israelischen Medien zufolge war die getötete Polizistin 19 Jahre alt. Laut den Berichten wurden insgesamt drei Sicherheitskräfte bei der Explosion verletzt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurde bei einem weiteren Vorfall im Westjordanland ein 28 Jahre alter Mann getötet. In einem Dorf in der Nähe von Ramallah habe es Konfrontationen zwischen Palästinensern und Israels Armee gegeben.

In Dschenin, das von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird und als Hochburgen von Terrorgruppen gilt, finden regelmäßig Razzien des israelischen Militärs statt. Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober führt die israelische Armee derartige Razzien im Westjordanland noch häufiger durch. Seither wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem Palästinensergebiet 320 Menschen getötet. Israels Militär hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, seitdem 2570 Verdächtige festgenommen zu haben. 1300 davon hätten Verbindungen zur Hamas./jon/DP/he