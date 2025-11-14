|
14.11.2025 06:31:28
Siebert Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Siebert Financial hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
