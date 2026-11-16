Siebert Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siebert Financial hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,12 Prozent auf 24,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at