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18.05.2026 06:31:29
Siebert Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Siebert Financial hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 23,5 Millionen USD, gegenüber 28,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,85 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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