Siebert Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Siebert Financial hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,62 Prozent auf 31,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at