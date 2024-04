Sieg und Podien für die BMW M 1000 RR in der WorldSBK und der FIM EWC: Erfolgreiches Super-Weekend für BMW Motorrad Motorsport in Assen und Le Mans.

Zwei Weltmeisterschafts-Events mit der BMW M 1000 RR an einem Wochenende – und viel Jubel bei BMW Motorrad Motorsport. Bei der dritten Runde der WorldSBK 2024 in Assen feierten Toprak Razgatlioglu und das ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team nach Platz zwei am Samstag einen sensationellen Sieg im zweiten Hauptrennen am Sonntag. In der FIM Endurance World Championship startete das BMW Motorrad World Endurance Team mit Platz zwei in Le Mans in die Saison 2024. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel