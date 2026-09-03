Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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03.09.2026 14:22:55
Siegfried holt sich den zehnten Treasury Award der Commerzbank Schweiz
Die Commerzbank Schweiz zeichnet jährlich Unternehmen aus, deren Treasury mit aussergewöhnlichen Finanzstrategien überzeugt. Dabei zählen nicht nur innovative Ansätze, sondern vor allem deren erfolgreiche Umsetzung in der Praxis. Bei der zehnten Ausgabe des Treasury Award setzte sich die Siegfried Gruppe durch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Commerzbank
|
03.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Commerzbank starts further share buyback of up to €1.2bn (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.09.26
|Commerzbank has decided to implement a share buyback programme with a volume of up to €1.2 billion (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|41,60
|2,89%
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