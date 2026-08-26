|
26.08.2026 21:42:38
Siegmund setzt bei Arbeitskräftemangel auf Rückkehrer
MAGDEBURG (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund setzt im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel in Sachsen-Anhalt unter anderem auf die Rückkehr ausgewanderter Deutscher. Sollte die AfD die Landesregierung führen, rechnet er mit Hunderten Rückkehrern, wie Siegmund in der MDR-Wahlarena sagte.
Damit ließe sich die erwartete Lücke allerdings nur zu einem kleinen Teil schließen. Nach einer in der Sendung genannten Prognose könnten Sachsen-Anhalt künftig rund 200.000 Arbeitskräfte fehlen. Neben Rückkehrern setzt Siegmund auf mehr Automatisierung, den Einsatz Künstlicher Intelligenz und eine schlankere Verwaltung.
Viele Ausgewanderte könnten nach seiner Überzeugung trotz höherer Auslandslöhne zurückkehren. "Weil nicht für jeden Geld alles im Leben ist", sagte Siegmund. Manche Menschen vermissten ihre Heimat und ihre Angehörigen. Ihn hätten unter anderem Menschen aus Ungarn, Norwegen und von den Kanarischen Inseln kontaktiert.
Ministerpräsident Sven Schulze hält Zuwanderung dagegen für unverzichtbar. Derzeit schieden in Sachsen-Anhalt zwei Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus, während nur einer nachkomme, erklärte der CDU-Politiker. "Es wäre vollkommen unrealistisch zu glauben, dass wir das allein mit Menschen aus Sachsen-Anhalt oder den umliegenden Bundesländern schaffen." Ähnlich argumentierte auch Armin Willingmann von der SPD./djj/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.