|
31.08.2026 14:35:38
Siegmund: Wirtschaftliche Blütezeit mit AfD-Regierung
WOLMIRSTEDT (dpa-AFX) - Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, hat Warnungen vor einem Rückzug internationaler Investoren im Falle einer AfD-Regierung zurückgewiesen. "Wir werden eine wirtschaftspolitische Blütezeit hier in Sachsen-Anhalt unter einer AfD-geführten Regierung erleben", behauptete Siegmund im Interview mit Welt TV am Rande eines Wahlkampftermins. Die aktuelle Politik der Bundesregierung bezeichnete Siegmund als wirtschaftsfeindlich. "Wir erleben gerade eine De-Industrialisierung."
Zuletzt hatten unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (beide CDU) vor einem Rückzug internationaler Investoren gewarnt, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt in Regierungsverantwortung kommen. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vor der CDU und den anderen Parteien, kam dabei bisher aber nie auf die absolute Mehrheit der Stimmen. Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Am kommenden Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt./sus/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.