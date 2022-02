Siemens: Ambitionierte Ziele - das plant der Chef

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Probleme bei der Tochter Siemens Energy und das schwache Marktumfeld haben der Siemens-Aktie zuletzt zugesetzt. Für neue Impulse könnten die Hauptversammlung sowie die Quartalszahlen sorgen, die in der kommenden Woche am Donnerstag, 10. Februar, präsentiert werden. CEO Roland Busch will vor allem weiter kräftig investieren.Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,9 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung gesteckt – 7,8 Prozent des Umsatzes. Nun sollen laut dem Redtext von Busch, der dem AKTIONÄR vorliegt, sogar rund 5,5 Milliarden Euro oder etwa acht Prozent des Umsatzes investiert werden. Siemens investiert damit nach eigenen Angaben mehr als alle direkten Wettbewerber.Das Ziel ist klar weiteres Wachstum. Auf vergleichbarer Basis will Siemens laut Busch jährlich um fünf bis sieben Prozent wachsen. Eine entscheidende Rolle soll dabei die Umstellung des Software-Geschäfts auf die Cloud spielen. Der bei Software-as-a-Servce (SaaS) entscheidende jährlich wiederkehrende Umsatz sei im vergangenen Jahr bereits um zehn Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen.Auch künftig soll das digitale Portfolio weiter wachsen. In den nächsten fünf Jahren strebt Busch ein jährliches Plus von durchschnittlich zehn Prozent an. Wegen der Umstellung auf SaaS dürften die Raten zunächst etwas niedriger liegen, ehe das Wachstum ab 2023 immer schneller erfolgen soll.