Siemens AG - Sind zu Siemens Energy in Gesprächen mit allen Seiten

München (Reuters) - Der Technologiekonzern Siemens schaltet sich in die Gespräche über mögliche Staatsgarantien für die ehemalige Energietechnik-Tochter Siemens Energy ein.

"Siemens ist nun in engen, andauernden Gesprächen mit allen beteiligten Parteien", erklärte ein Sprecher am Donnerstag. Siemens Energy hatte angesichts der angespannten Lage Gespräche mit dem Bund über - voraussichtlich milliardenschwere - Staatsgarantien für Großprojekte angekündigt. Medienberichten zufolge soll sich daran auch die Siemens AG beteiligen, die noch 25,1 Prozent an Siemens Energy hält. "Wie wir immer gesagt haben, treffen wir unsere Entscheidungen im Einklang mit den Interessen der Siemens AG und ihrer Aktionäre", sagte der Sprecher. Noch warte man aber auf Details der Vorstellungen von Siemens Energy.

