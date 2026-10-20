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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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Finanzbedarf im Blick 20.10.2026 13:14:39

Siemens-Aktie & Co: KI-Sorgen drücken Techwerte trotz ABBs Rekordaufträgen ins Minus

Siemens-Aktie & Co: KI-Sorgen drücken Techwerte trotz ABBs Rekordaufträgen ins Minus

Am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag vor Höhepunkten der Berichtssaison von Tech- und KI-Unternehmen die Nervosität gewachsen.

Hinzu kommt ein teilweiser Stimmungswandel im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).

Die Aktien von Siemens und anderen auf Automatisierung, Elektrifizierung und Energietechnik spezialisierten Unternehmen haben trotz rekordhoher Auftragseingänge des Schweizer Konkurrenten ABB kräftig nach. Außerdem gerieten einmal mehr Papiere europäischer Chiphersteller unter Druck.

Im schwachen DAX waren Siemens, Infineon und Hochtief weit hinten mit Kursverlusten von mehr als 3 Prozent, Siemens Energy verlor über 2 Prozent.

Im EuroStoxx sah es ähnlich aus: Hier verloren ASML und Schneider Electric um die 3 Prozent und im CAC 40 ging es für STMicro und Legrand um etwas mehr als 3 Prozent abwärts. Mit minus 5,7 Prozent hielten im SMI die Papiere von ABB die rote Laterne.

Allerdings: Die meisten der heutigen Verlierer stehen mit Blick auf das laufende Jahr immer noch gut da, hauptsächlich Halbleiteraktien. Das Jahresplus von Infineon liegt immer noch bei etwas über 35 Prozent, das von ASML bei fast 60 Prozent und das von STMicro sogar bei knapp 70 Prozent. Unter den Elektrotechnik-Spezialisten beläuft sich der bisherige Jahresgewinn von ABB auf knapp 20 Prozent. Siemens und Siemens Energy stehen mit einem Plus von 7 beziehungsweise 8 Prozent immer noch besser als der Dax da, dessen Gewinn auf 2,5 Prozent zusammengeschrumpft ist.

Und geht der Blick noch weiter in die Vergangenheit. So dürfe nicht vergessen werden, dass Aktien mit KI-Bezug seit einigen Jahren fast ausschließlich den Weg nach oben gekannt hätten, gab ein Börsianer zu bedenken. Gigantische Investitionsvorhaben einiger Mitglieder der "Mag 7" - Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft - seien wesentliche Treiber hinter der Rally von Chip- und Energieinfrastruktur-Aktien gewesen.

Nun aber machen sich Sorgen breit, denn die Zweifel an der Profitabilität der enormen Investitionen nehmen zu. Obendrein lassen die inflationsbedingt steigenden Marktzinsen auch die Kreditrisiken steigen. Der Optimismus hinsichtlich einer Fortsetzung des KI- und Halbleiterbooms schwindet. Dafür dürfte auch der trotz starker Überzeichnung desaströse Börsengang des KI-Infrastruktur- und Neocloud-Dienstleisters Elice in Südkorea an diesem Morgen ein Beleg sein. Entsprechend dürfte etwa der US-Neocloud-Anbieter CoreWeave, der zuletzt wegen Sorgen über seinen möglichen Finanzbedarf unter Druck geraten war, weiter im Fokus stehen. Auch Applied Digital könnten einen Blick wert sein.

An diesem Abend und am Mittwoch nach US-Börsenschluss richtet sich das Interesse jedoch auf die echten Schwergewichte im Techsektor: SpaceX wird als erstes über das abgelaufene Quartal berichten. Am Tag darauf folgen Meta, IBM, Lam Research und Bloom Energy am Mittwoch besonders im Fokus.

Barclays-Analyst George Featherstone verwies in seiner an diesem Dienstag veröffentlichten Studie zu Rechenzentren-Ausrüstern auf eine kolpotierte Vereinbarung zwischen dem KI-Softwareunternehmen Anthropic und dem Cloud-Infrastrukturanbieter Nscale über einen enormen Zukauf an KI-Rechenleistung. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen über Gespräche der beiden Unternehmen berichtet. Dieser Deal lege nahe, so erklärte der Analyst, dass sich die zuletzt übermäßig hohe Gewinne erzielende Lieferkette von ihrer vermeintlich unbegrenzten Fähigkeit verabschieden müsse, Preise zu erhöhen und Margen auszuweiten.

Featherstone sieht entsprechend hohe Risiken für Anbieter im Bereich Energiedienstleistungen und nennt dabei namentlich etwa Siemens Energie, Siemens, ABB und Schneider, "deren Renditen und Margenausweitungen in den vergangenen Jahren nahezu parabolisch verliefen, während gleichzeitig erhebliche neue Kapazitäten geschaffen werden".

Doch ganz vorbei scheint die Stimmung für KI dennoch nicht. Vielmehr richtet sich das Interesse inzwischen verstärkt auf Aktien von Unternehmen, die durch den Einsatz von KI profitieren, etwa aus dem Bereich Versicherung oder Gesundheit.

/ck/mis/jha/

FRANKFURT/ZÜRICH/PARIS (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Siemens,Gil C / Shutterstock.com

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Siemens AG 260,35 -1,35% Siemens AG
Siemens Energy AG 130,02 -0,73% Siemens Energy AG

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