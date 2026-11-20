Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Analyse im Fokus
|
20.11.2026 10:19:47
Siemens-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:03 Uhr 3,1 Prozent auf 258,65 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 6,32 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 201 090 Siemens-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 10,5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|249,50
|-5,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.