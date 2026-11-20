Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:03 Uhr 3,1 Prozent auf 258,65 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 6,32 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 201 090 Siemens-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 10,5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Siemens am 11.02.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.