Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Vereinbarung
|
15.10.2026 10:45:40
Siemens-Aktie dennoch tiefer: Milliardenauftrag für Bahn-Sparte – weitere Züge in Aussicht
Wie das Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und dem Regionalverband Großraum Braunschweig die Lieferung von 113 dreiteiligen Zügen des Typs Mireo Plus B im Wert von rund 1,1 Milliarden Euro.
Der verbleibende Auftragsteil entfällt auf einen Service- und Instandhaltungsvertrag über eine Laufzeit von 30 Jahren sowie den Aufbau zweier Werkstattstandorte, sowie bis zu 100 Jobs.
Zusätzlich sicherten sich die Auftraggeber eine Option über den Abruf von bis zu 132 weiteren Schienenfahrzeugen.
Der Einsatz im Fahrgastbetrieb ist ab Ende 2031 vorgesehen.
Die Siemens-Aktie bewegt sich via XETRA zeitweise 2,87 Prozent tiefer bei 267,15 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
23.09.26
|Siemens-Aktie in Grün: Railpool-Großbestellung erhalten (Dow Jones)
|
22.09.26
|Siemens-Aktie im Plus: Bauauftrag eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in Vietnam - Großauftrag auch aus Österreich (Dow Jones)
|
14.08.26
|Siemens arbeitet an Entwicklng eines für KI optimierten Transformators - Aktie tiefer (Dow Jones)
|
05.08.26
|Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|Siemens Healthineers-Aktie: Pessimistischer bezüglich Wachstum (finanzen.at)
|
24.07.26
|Siemens Energy im Fokus: Geschichte, Zukunft und Rolle in der Energiewende (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Siemens-Aktie zieht an: Milliardenauftrag bringt Rückenwind für Mobility-Sparte (Dow Jones)
Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG (spons. ADRs)
|133,00
|-1,48%