Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens Energy mit Rekord
|
18.02.2026 12:49:39
Siemens-Aktie deutlich fester: Kursrholung nach jüngster Schwäche
In den vergangenen Handelstagen waren sie nach Erhöhung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr und erneuten KI-Sorgen auf Berg- und Talfahrt zwischen dem Rekord bei fast 276 Euro und dem Jahrestief vom Vortag gegangen.
Siemens liefert sich seit Ende Januar mit SAP ein Rennen um den Platz als wertvollstes deutsches Unternehmen an der Börse. Aktuell liegt Siemens mit rund 197 Milliarden Euro klar unter den etwa 209 Milliarden Börsenwert der Walldorfer Softwareschmiede.
Die Papiere ihrer Beteiligung Siemens Energy setzten am Mittwoch derweil ihre Rekordjagd mit einem Höchststand von fast 168 Euro fort. Damit ist der Energietechnikkonzern im Zuge der Fantasie hinsichtlich des KI-Strombedarfs inzwischen auf einen Marktwert von circa 145 Milliarden Euro geklettert.
/ag/mis/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
