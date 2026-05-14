Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktienanalyse
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14.05.2026 10:07:47
Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:51 Uhr 2,8 Prozent auf 274,35 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7,05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 141 412 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 17,2 Prozent aufwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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