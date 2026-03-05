Siemens-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:36 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 229,85 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 26,17 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 471 150 Siemens-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 13.05.2026 terminiert.

