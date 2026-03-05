Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Rating im Fokus
|
05.03.2026 13:52:48
Siemens-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis.
Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:36 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 229,85 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 26,17 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 471 150 Siemens-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 13.05.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|227,05
|-2,87%
