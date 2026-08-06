Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktie unter der Lupe 06.08.2026 10:43:50

Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Die Siemens-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Siemens habe ein solides Zahlenwerk zum dritten Quartal vorgelegt, das voraussichtlich eine Anhebung der Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich nach sich ziehen werde, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die meisten Wettbewerber im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung bereits überdurchschnittlich gute Zahlen gemeldet hätten, dürfte die Prognoseanhebung kaum überrascht haben. Dass die Prognose für die Sparte Digital Industries nicht angehoben worden sei, könnte heute sogar negativ aufgenommen werden. Positiv wertete er hingegen die Klärung der steuerlichen Behandlung der Siemens-Healthineers-Abspaltung.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 271,95 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 0,72 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 664 972 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 16,1 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:56 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com

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